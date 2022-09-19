Чому не можна довго тримати телефон у кишені та як це позначається на батареї: відповідь вас здивує

Пам’ятайте, що для будь-якого смартфона є прийнятна температура повітря чи приміщення

Акумулятор телефону може прослужити набагато довше, якщо пристрій заряджатиметься належним чином. Багато хто при зарядці мобільного припускаються помилок, про які навіть не здогадуються, наприклад, залишають смартфон в розетці, навіть коли на екрані висвітилося 100% заряду. Нашкодити акумулятору можна і не в момент підзарядки.

Так, багато хто з нас носить телефон у передній кишені штанів або джинсів. Як виявилося, така проста звичка дуже негативно впливає на термін служби батареї смартфона. Як пише bestlife, краще перестати класти мобільний пристрій у кишеню, і ось чому.

Якщо ви тримаєте смартфон у передній кишені, це ще один спосіб зіпсувати свій мобільний телефон. Як виявилося, тепло вашого тіла може розрядити акумулятор, незалежно від того, яку марку та модель смартфона ви використовуєте. За даними досліджень, батареї смартфонів найкраще працюють при температурі від 17 до 23 градусів за Цельсієм, що набагато нижче, ніж "золотий стандарт" – 36,6 градусів за Цельсієм, які зазвичай випромінює людське тіло.

Варто додати, що шкодить батареї телефону не лише перегрів, а й надто низькі температури повітря. Загалом, ви можете втрачати від 25 до 35 відсотків часу автономної роботи пристрою на рік, якщо постійно використовуєте свій телефон в умовах сильної спеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, до скількох відсотків потрібно заряджати телефон, щоб батарея працювала без перебоїв. Є певний рівень, який найбільше підходить для зарядки. Також ми писали, скільки разів на день можна підключати мобільний пристрій до мережі, щоб підзарядити.