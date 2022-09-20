Скільки разів на день потрібно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею: мало хто про це знає

Постійно заряджати батарею до 100% зовсім не обов’язково, а навіть шкідливо.

"Чим менше разів заряджається телефон, тим більше він пропрацює" — згідно з таким "правилом" і живе багато користувачів телефонів, навіть не підозрюючи, що така позиція навпаки лише погіршує стан "здоров’я" їхнього гаджета. До цих "правил" можна віднести і розрядку телефону в 0%, що дуже негативно позначається на гаджеті.

Як зазначає видання belnovosti, думки фахівців з приводу правильної кількості зарядок на день, однак у моментах про повну розрядку та зарядку до 100% їхньої думки сходяться: так робити не варто. Скільки разів потрібно ставити свій телефон на зарядку — читайте далі.

Як часто можна заряджати смартфон

Сучасні смартфони можна ставити на зарядку стільки разів, скільки вам потрібно. Розрядився — зарядили, і економити на заряді чи чекати, доки гаджет сяде в 0 не потрібно. Однак до деяких порад все ж таки краще прислухатися.

Бажано ставити телефон на заряджання, коли рівень заряду показує не менше 20%, та вимикати, коли акумулятор зарядився на 80%. В принципі, відмінним рішенням буде підтримувати заряд на рівні 30-80% цілий день, заряджаючи телефон у міру потреби.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.