Багато хто про це і не здогадується: чому важливо класти телефон на стіл екраном вниз

Термін служби смартфона можна суттєво продовжити, якщо просто правильно класти його на стіл.

Мало хто замислюється, коли кладе свій телефон на стіл, як робити це правильно — екраном вниз чи вгору ? Однак варто було б, адже таким чином можна уникнути багатьох неприємностей з вашим гаджетом, і навіть запобігти ламанню.

Як повідомляє видання radiotrek, потрібно класти свої смартфони на стіл екраном униз. І цьому є цілком логічне пояснення.

Чому важливо класти телефон екраном вниз

Камера — оскільки у багатьох моделей телефонів камера трохи виступає за корпус, то ложа телефон екраном вниз, ви забезпечуєте безпеку лінз. Також, таким чином, можна уникнути появи тріщин та подряпин на камері.

Заглушка звуку — якщо телефон спочатку лежить екраном вниз, звук не заглушиться.

Датчики освітленості — завдяки тому, що гаджет лежатиме екраном вниз, коли вам будуть приходити різні оповіщення, смс і дзвінки, дисплей не зайвий раз загорятиметься, що допоможе заощадити витрати енергії акумулятора.

Не забувайте, що користуватися телефоном під час заряджання не бажано, адже через це він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.