Контролюватимемо ворожі БПЛА? Чим для ЗСУ так важливий російський "Орлан-10"

Захоплений комплекс керування бесполітником стане дуже важливим

Зовсім новий дрон "Орлан-10" — беспілотний літальний апарат — є дуже популярним у російській армії. Протягом усієї війни він завдав великої школи українським військам, адже він веде спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості і моніторить пересування військ.

Проте, для ЗСУ він давно є відомим, його не раз збивали, розбирали або взагалі знаходили камери Canon, які скріплені синьою ізострічкою. Про це розповів фахівець з озброєння, редактор сайту Defense.ua Олег Катков.

Українські військові вперше захопили наземну станцію управління, засоби зв’язку, тобто весь комплекс безпілотника. Тепер у них є можливість повноцінно дослідити, як керується цей дрон, якими сигналами і як вони зашифровуються, як відповідає на них сам беспілотник. У найкращому випадку українська армія зможе створити клон станції керування і самостійно саджати "Орлан" на землю. Для фахівців відтепер відкрилися чудові можливості.

Захоплений комплекс "Орлан-10"

Слід також зазначити, що російська армія має близька тисячі таких беспілотників, тож встигнути швидко перепрошити їх вони навряд чи зможуть. Основною проблемою можуть стати пошук необхідних компонентів для відтворення станції керування. Це можуть бути доволі поширені матеріали, які не знаходяться під санкціями, тобто їх можна знайти і на цивільному ринку. Однак, вже давно помічена закономірність того, що ворог намагається використовувати не будь-які плати, а виключно від певних виробників і певних типів.

Це було помічено і на прикладі російських ракет. Їхній аналіз допомагає зрозуміти, хто є виробниками запчастин, з ними проводять "бесіду", аби унеможливити поставки в російську федерацію. Теж саме планується зробити зі станцією керування "Орлан-10".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Bayraktar Kızılelma може стати першим із беспілотників у лінійці турецького виробника з двигунами, які виробляються в Україні.