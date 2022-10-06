Чи можна заряджати смартфон в авто: помилки, які не замислюючись допускає кожен другий

Багато хто впевнений, що зарядка телефона в автомобілі вбиває батарею

Існує думка, що при зарядці сучасного телефону в автомобілі страждає батарея мобільного пристрою. У мережі можна знайти інформацію, що нібито через можливі перепади напруги, а також невідповідну напругу, зарядка смартфона в авто шкодить його акумулятору.

Варто знати, що у справному автомобілі перепадів напруги не повинно бути апріорі. А в зарядних пристроях є спеціальні контролери, що вирівнюють напругу. Тож про це переживати не варто.

У яких випадках не можна заряджати смартфон в авто

Наприклад, небажано залишати свій улюблений гаджет на зарядці в машині у спеку. А також, якщо автозарядка сумнівної якості.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко сідає та як це виправити. А також, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні на ніч.