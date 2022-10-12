Чи можна заряджати телефон зарядкою від планшета: знає про це не кожен

Розвінчано міф про шкоду зарядки телефона зарядним пристроєм планшета

Якщо з однією зарядкою для різних телефонів все зрозуміло, то в ситуації із планшетом можуть виникнути питання. Чи правда, що зарядки від двох чудо-технік взаємозамінні, і чи можна заряджати мобільний зарядним пристроєм від планшета?

Існує думка, що в цьому випадку смартфон має всі шанси згоріти. Насправді зарядне від планшета не зашкодить вашому телефону.

Більшість зарядних мають виходи зі струмами 1A та 2.1A з намальованими значками смартфона та планшета. Телефон можна підключати до будь-якого з цих виходів.

Може виникнути проблема лише тоді, коли зарядний пристрій видасть більшу напругу, ніж вона потрібна. Однак у цьому випадку смартфон візьме від зарядки стільки, скільки йому потрібно.

Тому можна без побоювань підключати мобільний до зарядних пристроїв для планшетів, тому що сьогодні всі стандартні зарядні пристрої як для смартфона, так і для планшета, відрізняються однаковою вихідною напругою – 5 вольтів.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко сідає та як це виправити. А також, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні на ніч.