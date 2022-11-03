Що робити, якщо смартфон раптово відключився: слушні поради у разі несправності

Є три причини, через які мобільний телефон вимикається мимоволі

Якщо навіть повністю заряджений смартфон раптово відключається або перезавантажується сам собою, це може вказувати на серйозні неполадки.

Про основні причини мимовільного відключення мобільного пристрою пише belnovosti. Їх всього три.

Чому раптово вимикається телефон

Раптові відключення/перезавантаження можуть відбуватися через:

збої або неправильну установку окремих додатків поломку акумуляторної батареї механічне пошкодження пристрою

Щоб вирішити першу проблему, слід самостійно перезавантажити гаджет. Якщо це не допомогло, можна спробувати зробити так званий Hard Reset – перезавантаження із системи відновлення ОС recovery. Однак враховуйте, що в цьому випадку всі дані користувача будуть видалені.

Якщо і це не виправило ситуацію, доведеться встановлювати заново операційну систему. В іншому випадку зі смартфоном все ж таки доведеться відвідати сервісний центр.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому мобільний телефон сильно нагрівається під час зарядки. Додамо, що багато власників смартфонів нерідко стикаються з такою проблемою, як швидка розрядка акумулятора телефону.