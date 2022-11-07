Які програми сильно розряджають телефон: це призводить до зносу батареї

Деякі програми контролюють заряд смартфтону, але насправді шкодять акумулятору

Те, як довго ваш мобільний телефон здатний тримати заряд, залежить від багатьох факторів, у тому числі від деяких додатків. Крім того, що не варто щоразу одним махом закривати всі програми на смартфоні, деякі програми і зовсім краще видалити.

Видання Usa Today пише про просто лайфхак, суть якого в тому, щоб не завантажувати на смартфон додатки, що розряджають батарею. Інакше акумулятор прослужить менше, ніж міг би. Йдеться про ті програми, які контролюють час роботи батареї, рівень заряду та кількість циклів.

Так, літій-іонні та літій-полімерні акумулятори для телефонів мають обмежену кількість циклів заряджання, після чого повністю зношуються. Ось чому більшість людей стикаються з проблемами батареї після двох років використання.

Ви нічого не можете зробити зі зносом батареї, але деякі речі мають більший вплив. Якщо у вас є програми для підвищення продуктивності, які відстежують час роботи батареї, то в довгостроковій перспективі вони можуть пошкодити її. Ці програми постійно використовують енергію контролю заряду акумулятора.

Шпигунське, рекламне та інше шкідливе програмне забезпечення також небажано використовувати. Більшість із них постійно працюють у фоновому режимі, що "пожирає" заряд гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка не рекомендується заряджати мобільний телефон. А також ми повідомляли, коли найкраще ставити смартфон на зарядку.