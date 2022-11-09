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Весь цей час ви заряджали ноутбук неправильно: чому гаджет починає все швидше і швидше сідати

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як правильно заряджати ноутбук Новина оновлена 09 листопада 2022, 13:43
Як правильно заряджати ноутбук. Фото pexels.com

Найчастіше свій ноутбук ми ламаємо самі того, не підозрюючи

Дуже часто, багато користувачів ноутбуків можуть зіткнутися з такою проблемою, що акумулятор їхнього гаджета починає розряджатися все швидше і швидше. Хоча виробник обіцяв "довге та щасливе життя". Чому так відбувається — розбираймося.

Найчастіше, проблеми з батареєю виникають через неправильне поводження з технікою самих користувачів, повідомляє itechua. Розповідаємо про п’ять найпоширеніших причин, чому ноутбук починає сідати швидше.

Помилки, які зменшують термін "життя" батареї ноутбука

  • Порушено режим роботи батареї — якщо ви постійно працюєте з дому, то краще зняти батарею з гаджета і працювати, підключившись до мережі.
  • Ноутбук постійно не на рівній поверхні — постійно тримаючи його на дивані або в ліжку, ви перекриваєте місця виходу тепла з ноутбука, порушуючи тим самим його роботу.
  • Сонце — намагайтеся не тримати свій гаджет під сонячним промінням, адже через це він нагрівається, що також негативно позначається на батареї.
  • Мороз — холод також негативно впливає на роботу вашого гаджета. Усього 20 хвилин на морозі – і проблеми неминучі.
  • Режим сну та мережа — якщо часто тримати ноутбук у такому режимі, а не повністю відключати його, батарея також почне розряджатися швидше.

Також раніше ми писали, чи впливає робота на постійно підключеному ноутбуці до зарядки на термін придатності його акумулятора.

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#Ноутбук #Лайфхак