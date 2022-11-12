Як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати: найпростіше рішення

Що потрібно зробити для порятунку промоклого телефону, з якого не можна вийняти деталі, - розповідаємо у матеріалі

Врятувати телефон, що впав у воду, не так і складно, головне знати, як це правильно зробити.

Насамперед фахівці радять розібрати смартфон, дістати всі знімні елементи і просушити, пише belnovosti. Але що робити, коли гаджет розібрати просто неможливо?

Як просушити телефон, який не розбирається

Якщо у мобільному пристрої незнімна акумуляторна батарея, необхідно зробити тільки одне: віднести свій улюблений гаджет до сервісного центру на ремонт, і зробити це потрібно якнайшвидше.

Самостійно ви можете тільки дістати SIM-картки та картку пам’яті і просушити. Також рекомендується протерти їх спиртом, щоб уникнути окислення знімних елементів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду і відключився.