Чи погано заряджати телефон до 100 і розряджати до 0 відсотків: експерт дав відповідь

Є найбільш оптимальні відсотки для заряджання гаджета

Батарея телефону згодом зношується і починає погано утримувати заряд. Зменшити термін служби акумулятора смартфона можуть деякі наші звички та поширені помилки, наприклад, зарядка до максимуму або повна розрядка мобільного.

Як пояснив ресурсу gearpatrol генеральний директор компанії з розробки та виробництва зарядних пристроїв Cadex Electronics Ісідор Бухманн, не можна заряджати телефон до 100 відсотків, так само як і розряджати до самого нуля. Зберегти життя батареї допоможе простий лайфхак: потрібно лише пам’ятати про певний діапазон відсотків, найбільш оптимальний для підзарядки пристрою.

Бажано, щоб смартфон не опускався нижче 20% або вище 80% заряду. Сучасні акумулятори не люблять бути повністю зарядженими та теплими. Дозволити мобільному досягти нуля відсотків так само не дуже добре для довготривалого здоров’я батареї. Це зменшує кількість циклів, а чим їх менше, тим менше заряду акумулятор може утримувати і тим коротше термін служби батареї.

Тож до якого ж відсотка потрібно заряджати телефон? В ідеалі заряд батареї ніколи не повинна опускатися нижче 20%, а також ніколи не перевищувати 80%. Це набагато корисніше для акумулятора мобільного телефону, ніж якщо ви повністю будете заряджати та розряджати пристрій щоразу.

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