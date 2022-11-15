Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці: "перезаряджання" загрожує неприємними наслідками

"Нічна" зарядка негативно позначається на батареї телефону

Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон "прожив" набагато довше, важливо пам’ятати, що однією з головних помилок практично всіх користувачів є тривала зарядка телефону, а особливо "нічна". А оскільки телефони зараз – це один із найважливіших і потрібних атрибутів у житті кожної людини, то вкрай важливо уникати вчинення подібних помилок. Чому читайте далі.

Як позначається на роботі вашого гаджета "перезаряджання" акумулятора, а у разі його тривалої зарядки або зарядки всю ніч, пише itechua. Зазначається, що телефон повинен бути підключений до мережі тільки стільки, скільки потрібно, інакше на вас чекають дуже погані наслідки.

Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці

Річ у тім, що при перезарядженні акумулятор вашого телефону дуже страждає. А якщо ви до всього використовуєте і підроблені кабелі, то ви просто повільно та болісно "вбиваєте" свій гаджет.

Коли пристрій досягає максимального заряду, його потрібно вимкнути, адже гаджет все одно продовжуватиме отримувати невеликі підзарядки, щоб підтримувати рівень 100%. З чого виходить, що гаджет постійно працює, а це, своєю чергою, призводить до зносу акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на смартфон впливає температура і за якого температурного показника найкраще ставити на зарядку телефон у зимовий час.