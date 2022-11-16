Проста хитрість як прискорити зарядку смартфона: ви про це навіть не здогадувалися

Прискорити зарядку гаджета вам допоможуть дві прості рекомендації

Знайома ситуація, коли потрібно терміново кудись бігти, а заряд батареї залишилося дуже мало? Класно, коли під рукою є заряджений павербанк, або коли можна зарядити гаджет у машині, а що робити, якщо таких привілеїв немає? Тоді на допомогу приходять хитрощі, які допоможуть пришвидшити зарядку.

Ці два простих трюки доступні кожному, пише itechua. Як не нашкодити пристрою та збільшити швидкість його зарядки – читайте далі.

Як прискорити зарядку смартфона

Перше — залиште свій телефон на час заряджання і не користуйтеся ним. Експлуатація гаджета під час того, як він "їсть" призводить до підвищення його температури. І як наслідок збільшується навантаження на дисплей і чипсет, від чого акумулятор продовжує працювати в колишньому режимі, тим самим збільшуючи час заряджання.

Друге – зніміть зі смартфона чохол. Проблема та сама: коли гаджет заряджається в чохлі, він швидше нагрівається.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, з яких причин смартфон швидко розряджається. А ще ми писали, які програми зношують батарею телефону та буквально "зжирають" заряд.