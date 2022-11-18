П’ять правил, що врятують батарею вашого смартфона: про це знають не всі

Заряджати смартфон потрібно правильно, інакше акумулятор зноситься швидше

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від багатьох факторів. При зарядці важливо пам’ятати про низку нюансів, включаючи температурний режим, адже й тепло, й холод впливають на смартфон. Деякі, здавалося б, звичайні звички зовсім згубні для пристрою.

Про те, яких правил потрібно дотримуватися в процесі зарядки телефону, пише ресурс androidauthority. Невеликі лайфхаки допоможуть вашому гаджету швидше досягти потрібного заряду та збережуть життя батареї.

Що можна і не можна робити, коли телефон стоїть на зарядці:

Уникайте повного циклу (тобто від 0 до 100%) та нічної зарядки. Краще ставити телефон на зарядку частіше і заряджати частково.

Вимкнути зарядний пристрій, коли на екрані 80-90% заряду, краще рішення для акумулятора, ніж дозаряджати смартфон до максимального показника.

Використовуйте технології швидкого заряджання економно і лише тоді, коли ваш пристрій охолонув.

Спека – вбивця батареї. Не закривайте телефон під час заряджання та тримайте його подалі від гарячих місць.

Не грайте в ігри, не транслюйте відео та не виконуйте інші інтенсивні робочі навантаження під час заряджання, щоб уникнути перегріву пристрою та шкідливих для батареї міні-циклів.

Також "Телеграф" розповідав, що розряджати мобільний телефон до 0% не менш згубно для акумулятора. Експерти назвали показник, найоптимальніший для заряду смартфона.