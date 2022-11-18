П’ять правил, що врятують батарею вашого смартфона: про це знають не всі
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Заряджати смартфон потрібно правильно, інакше акумулятор зноситься швидше
Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від багатьох факторів. При зарядці важливо пам’ятати про низку нюансів, включаючи температурний режим, адже й тепло, й холод впливають на смартфон. Деякі, здавалося б, звичайні звички зовсім згубні для пристрою.
Про те, яких правил потрібно дотримуватися в процесі зарядки телефону, пише ресурс androidauthority. Невеликі лайфхаки допоможуть вашому гаджету швидше досягти потрібного заряду та збережуть життя батареї.
Що можна і не можна робити, коли телефон стоїть на зарядці:
- Уникайте повного циклу (тобто від 0 до 100%) та нічної зарядки. Краще ставити телефон на зарядку частіше і заряджати частково.
- Вимкнути зарядний пристрій, коли на екрані 80-90% заряду, краще рішення для акумулятора, ніж дозаряджати смартфон до максимального показника.
- Використовуйте технології швидкого заряджання економно і лише тоді, коли ваш пристрій охолонув.
- Спека – вбивця батареї. Не закривайте телефон під час заряджання та тримайте його подалі від гарячих місць.
- Не грайте в ігри, не транслюйте відео та не виконуйте інші інтенсивні робочі навантаження під час заряджання, щоб уникнути перегріву пристрою та шкідливих для батареї міні-циклів.
Також "Телеграф" розповідав, що розряджати мобільний телефон до 0% не менш згубно для акумулятора. Експерти назвали показник, найоптимальніший для заряду смартфона.