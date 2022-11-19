Все просто і все здійсненно: що категорично не можна робити з телефоном, якщо не хочете його зіпсувати

Помилки при зарядці смартфона, які швидко зіпсують батарею

Кожен власник мобільного телефону хоче, щоб його гаджет пропрацював якомога довше, проте багато хто забуває, що для цього потрібно за ним правильно "доглядати". Часто користувачі роблять дуже серйозні помилки, що дуже шкодить акумулятору гаджета. Про них сьогодні й поговоримо.

Щоб зберегти працездатність акумулятора свого телефону на більший термін та отримати від нього максимум можливостей, важливо правильно заряджати свій гаджет. Що ні в якому разі не потрібно робити, щоб не зіпсувати телефон читайте далі.

Як не можна заряджати смартфона — помилки

Не нагрівайте телефон – не робіть так, щоб гаджет нагрівався під час заряджання. Якщо коротко, ставлячи телефон на зарядку, не чіпайте його.

Не заряджайте телефон неякісними зарядками — вибирайте зарядні пристрої лише від перевірених виробників.

Не порушуйте правила зарядки від автомобільного прикурювача – не ставте смартфон на зарядку до того, як ви заведете двигун, тому що акумулятор може просто згоріти від різких стрибків напруги. Та й на якість автомобільного зарядного пристрою теж слід звернути увагу.

Не підвішуйте телефон на кабель від зарядного пристрою — гніздо зарядки постійно під сильним тиском, від чого воно розхитається і вийде з ладу.

Не ставте телефон на підзарядку при низькій або високій температурі — акумулятор зіпсується набагато швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити смартфон, що промок, якщо його не можна розібрати на деталі.