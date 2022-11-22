Які павербанки можуть нашкодити вашому телефону: є два важливі нюанси

Користуйтеся лише якісними блоками живлення

Павербанк (power bank) може дуже виручити, якщо немає можливості зарядити мобільний телефон. Однак при виборі зовнішнього джерела живлення потрібно враховувати низку технічних характеристик, у тому числі це стосується однієї важливої функції — захисту від перезарядки.

Якщо смартфон перегріється, це дуже нашкодить акумулятору пристрою і надалі призведе до збоїв. Тому, як пише foxnews, ваш павербанк повинен відповідати як мінімум двом характеристикам.

По-перше, як і у випадку з дешевими зарядними пристроями, дешеві блоки живлення можуть з часом зіпсувати батарею. Переконайтеся, що будь-який зовнішній акумулятор, який ви використовуєте, має захист від перезаряджання. Якщо ні, ви все одно можете його використовувати, але з обережністю. Як тільки батарея майже повністю заряджена, відключайте її.

По-друге, краще не використовувати зовнішні акумулятори з можливістю швидкої зарядки, якщо вони не належать надійному бренду. Виявляється, швидке заряджання може надати на телефон занадто багато електрики і призвести до пошкодження акумулятора. Ця висока напруга може принаймні скоротити термін служби батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи шкідливо заряджати смартфон кілька разів на день. А також ми писали, як прискорити зарядку телефону, якщо вона йде надто повільно.