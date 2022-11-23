Ці додатки "пожирають" заряд телефону: топ-7 програм, що розряджають батарею

Чим частіше ви користуватиметеся деякими програмами, тим швидше "сяде" гаджет

Акумулятор мобільного телефону може почати швидше розряджатися з багатьох причин. На смартфон дуже погано впливає переохолодження, наприклад. Однак найбільше заряд пристрою залежить від програм. Деякі з них буквально виснажують батарею гаджета.

За даними pcloud, соціальні мережі та месенджери домінують серед програм, що розряджають акумулятор. Ці додатки є на телефоні у кожного та використовуються щодня. Можливо, варто обмежити їх використання, якщо потрібно зберегти заряд гаджета.

Так, такі популярні додатки, як Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp і Linkedin продовжують працювати у фоновому режимі. Тобто, навіть коли ви закрили програму на телефоні. Така особливість цих додатків вимагає більшої потужності для роботи і, зрештою, вимагає більшого від вашого телефону та його акумулятора.

Також варто зазначити, що не всі програми для соціальних мереж підтримують темний режим, який може заощадити до 30% більше часу автономної роботи телефону. Наприклад, таку корисну функцію має Instagram.

Отже, які програми з числа месенджерів та соцмереж розряджають батарею телефону і на скільки:

Skype (87%)

Facebook (82%)

Instagram (79%)

WhatsApp (77%)

Zoom (77%)

Telegram (77%)

Linkedin (72%)

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шкідливо заряджати смартфон по кілька разів на день.