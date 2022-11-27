Чому потрібно заряджати телефон лише до 85%: що це змінить у вашому гаджеті

У жодному разі не доводьте заряд до 0%

Це не буде перебільшенням, якщо сказати, що практично всі власники смартфонів заряджають свій гаджет "по-старому": при мінімальному рівні заряду і щоразу доводять його до 100%. Однак сучасні гаджети з літій-іонними акумуляторами такої зарядки не потребують. Щобільше, такий підхід навіть шкідливий. Як же правильно заряджати свій телефон?

Виявляється, цілком достатньо заряджати свій гаджет лише до 85%, пише itechua. Таким чином можна значно продовжити "життя" телефону та його акумулятору.

Чому потрібно заряджати телефон лише до 85%

Більшість мобільних пристроїв зараз випускається з розрахунком на те, що користувач замінить девайс через два-три роки, тому акумулятори сучасних гаджетів і не розраховані на більш тривалий термін експлуатації. Як правило, батарея може пережити близько 500 циклів повного заряджання від 0 до 100%.

Якщо ж заряджати і розряджати гаджет, наприклад, циклами по 50%, то термін служби батареї може зрости в рази. А максимально продовжити термін експлуатації акумулятора можна, підтримуючи його заряд десь між 40 та 85%.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини, з яких телефон швидко "сідає". Є щонайменше три моменти, на які вам необхідно звернути увагу. Також ми писали, скільки разів на день можна заряджати смартфон, щоб він працював краще. І в цьому випадку важливо зважити на один нюанс: не доводити заряд до 100%.