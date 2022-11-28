Як очистити динамік телефону всього за 2 хвилини: три найпростіші способи

Якщо ж динаміки сильно забиті, краще таки віддати ваш гаджет професіоналу

Щоб ваш телефон пропрацював якомога довше, важливо не тільки правильно його заряджати, а й періодично чистити, щоб бруд та пити не впливали на його роботу. Мало того, якщо засмітиться динамік, то і вас гірше чутиме співрозмовник, так і ви його.

Варто відзначити, що динамік вашого гаджета засмічується навіть незалежно від того, чи є на ньому чохол. Якщо ви не хочете нести гаджет до фахівця, можна почистити порти і самостійно, пише Ukr.Media. При чому це можна зробити легко і лише за 2 хвилини.

Як за 2 хвилини очистити динамік телефону

М’який пензлик — огляньте всі порти гаджета на наявність у них пилу та бруду. Можна скористатись ліхтарем, щоб нічого не пропустити. Після цього чистьте телефон легкими рухами, що змахують, щоб пил не потрапив усередину. Нижні динаміки чистити трохи складніше, адже щетину потрібно обережно вставити всередину і повернути, після чого таким самим плавним рухом витягнути.

Малярний скотч — просто поверніть його навколо пальця і прикладайте динамікам. Забруднення прилипають до скотчу.

— просто поверніть його навколо пальця і прикладайте динамікам. Забруднення прилипають до скотчу. Зубочистка — будьте обережні, щоб гострим предметом не пошкодити телефон. Вставте зубочистку в отвір і припиніть рух, як тільки відчуєте наголос. Обережними рухами з боку в бік проштовхніть сміття вниз, доки він не вийде.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити мобільний телефон за мінімальний період часу. А також ми писали, чому не можна ставити смартфон на зарядку одразу після повернення з вулиці взимку.