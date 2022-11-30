Чи можна заряджати айфон у чохлі: кожен другий робить цю фатальну помилку

Знаючи цю "хитрість", ваш айфон прослужить вам набагато довше

Тут "звичайний" смартфон більшість користувачів неправильно заряджає, роблячи серйозні помилки, які гублять гаджет, що вже говорити про власників вимогливих і "примхливих" iPhone. Як виявилося, практично всі яблучні користувачі роблять одну дуже просту, але серйозну помилку, яка сильно шкодить акумулятору.

Як повідомляє belnovosti, абсолютно даремно багато хто відмовляється знімати з гаджета чохол на час зарядки. Як виявилося, цей захисний "одяг" для телефону може серйозно нашкодити вашому айфону.

Чи можна заряджати айфон у чохлі

Заряджаючи айфон без чохла, можна продовжити термін служби його акумулятора. А все тому, що деякі матеріали, які використовують для виготовлення чохлів, виділяють надлишкове тепло, тим більше нагріваючи гаджет. А це, у свою чергу, негативно позначається на батареї, виводячи її з ладу.

Також, щоб продовжити термін експлуатації акумулятора телефонів Apple, рекомендується використовувати енергоощадний режим та режим автояскравості.

Раніше "Телеграф" писав, які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.