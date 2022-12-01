Скоротить термін служби батареї: як не можна заряджати iPhone

Не роблячи цього, ви потихеньку "вбиваєте" акумулятор свого гаджета

Фахівці попереджають, що власники мобільних телефонів iPhone, які не знімають чохол під час заряджання пристрою, шкодять своєму гаджету.

Про те, що при зарядці краще знімати чохол із телефону, передає belnovosti, повідомляє "Телеграф".

Чому не можна заряджати iPhone у чохлі

Ставлячи на зарядку iPhone в чохлі, можна скоротити термін служби батареї телефону. Як виявилось, деякі матеріали, які використовуються для виготовлення чохлів, виділяють надлишкове тепло, а це вкрай негативно позначається на акумуляторі.

Потрібно пам’ятати, що високі температури, як і екстремально низькі, взагалі можуть вивести батарею мобільного пристрою з ладу.

Додамо, що для iPhone, як і для будь-якого іншого смартфона, краще використовувати енергоощадний режим та режим автояскравості. Це продовжить термін експлуатації гаджетів.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, щоб продовжити термін його служби. А також ми відповідали на питання, як краще працювати з ноутбуком – від мережі чи від батареї. Багато хто нехтує одним правилом.