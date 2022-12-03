Що робити, якщо телефон перестав заряджатися після води: слушні рекомендації

Розповідаємо, що робити, якщо телефон перестав заряджатися після попадання води

Багато сучасних мобільних телефонів захищені від попадання води, але нерідко навіть вони після впливу вологи відмовляються заряджатися. Якщо сушіння смартфона не допомогло впоратися з проблемою, варто ознайомитися з іншими способами.

Як пише belnovosti, є чотири шляхи вирішити проблему з промоклим телефоном.

Що робити, якщо телефон перестав заряджатися після води

Протерти порт USB зсередини. Робити це потрібно м’якою тканиною без ворсинок. Перезавантажити телефон. Операційна система не розуміє, що в USB-порті залишилася волога, і потрібно просто перезавантажити телефон. Перевірити контакти кабелю зарядки. Потрібно спробувати підрядити своєю зарядкою інший телефон. Якщо все погано, потрібно перевірити, чи немає на кінці USB-кабелю бруду, який може затримувати вологу. Його можна прибрати, пройшовшись по контактах зубочисткою або будь-яким іншим неметалевим предметом. Очистити дані налаштувань USB. Android має спеціальний додаток, що відповідає за роботу USB. Саме він при попаданні вологи до порту видає повідомлення "Перевірка порту". Після просушки гаджета потрібно очистити дані цієї програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився.