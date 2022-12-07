До якого відсотка потрібно заряджати телефон: названо найоптимальніший заряд

Є певний діапазон заряду, який збереже життя акумулятора вашого гаджета

Ваш мобільний телефон може розряджатися швидше з багатьох причин, наприклад, через "неправильні" шпалери. Також має значення, до якого відсотка ви зазвичай заряджаєте пристрій. Щоб продовжити термін служби акумулятора, варто запам’ятати "золотий стандарт" — діапазон певних відсотків, найбільш оптимальних для заряджання.

У цьому допоможе простий лайфхак. Його суть у тому, щоб рівень зарядки телефону складав від 20% до 80%. Як пише textmagic, саме цих показників рекомендується дотримуватися, коли заряджаєте смартфон. Таке просте правило збереже життя батареї пристрою.

Так, не рекомендується доводити телефон до максимального рівня розрядки, перш ніж знову підключити до мережі. Хоча раніше діяло таке правило: саджати гаджет до 0%. Та сучасним батареям це тільки нашкодить.

Отже, до якого відсотка ви маєте заряджати свій телефон? Щоб зберегти працездатність акумулятора, найкраще ставити смартфон на зарядку, як тільки він "сяде" до 20% і заряджати до 80-90%. Це особливо важливо, якщо ви використовуєте швидку зарядку. Якщо заряджати гаджет з нуля, то виділятиметься більше тепла. Однак ризику перезарядження акумулятора не повинно бути. У наші дні телефони зазвичай мають вбудовані функції, які "зберігають" батарею. Наприклад, переривання зарядки, коли батарея майже повністю заряджена, і, найчастіше, попередження користувача, коли телефон перегрівся.

До речі, раніше "Телеграф" повідомляв, як уникнути перегріву смартфона. Наші телефони дуже сприйнятливі до температури, тому потрібно пам’ятати про низку нюансів.