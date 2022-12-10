Чому телефон повільно заряджається: чотири проблеми, які можна усунути

Причин може бути декілька, але вирішити їх можна

Сучасні мобільні телефони, такі як смартфони, на сьогодні виробляються з акумуляторними батареями різного об’єму зарядки, але із ситуацією, коли пристрій повільно заряджається, стикалося чимало користувачів.

Є декілька способів того, як можна прискорити зарядку свого смартфона. Проте перед тим, як застосовувати їх на ділі, слід дізнатися про причини повільності заряджання. Їх є чотири, пише belnovosti.

Смартфон повільно заряджається — що робити

Перезавантажте телефон. Можливо, стався якийсь програмний збій. Якщо причина перегрівання пристрою під час зарядки, тоді потрібно дати гаджету охолонути. Десь за 30 хвилин знову поставте заряджатися. Якщо проблема із зарядним пристроєм, то в цьому випадку потрібно перевірити, чи не засмічені штекер і порт. Ще одна причина — батарея просто вичерпала ресурс. Тоді потрібно просто замінити акумулятор.

Раніше "Телеграф" відповідав на питання про те, як не можна заряджати iPhone, як швидко зарядити смартфон без світла або як зарядити гаджет за 5 хвилин.