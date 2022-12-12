Як правильно зберігати телефон, яким не користуєшся: важливий нюанс

Якщо ви зберігаєте старий смартфон на екстрений випадок, врахуйте один момент із зарядкою

Є багато причин, чому псується батарея мобільного телефону, у тому числі поломка може статися через неправильне зберігання пристрою. Якщо вам потрібно довго не користуватися смартфоном, але залишити акумулятор у придатному стані, то є ряд правил при зберіганні гаджета.

Якщо телефон з акумулятором всередині довго зберігатиметься, згодом він буде розряджатися, користуєтеся ви ним чи ні. Звучить дивно, але при вимкненні телефону на тривалий період батарея має бути заряджена – це важливий нюанс. І не повністю, а до певного відсотка, пише textmagic.

Рекомендується зарядити акумулятор телефону наполовину перед зберіганням. Якщо ви не плануєте користуватися телефоном протягом тривалого часу, краще зарядити його до 50%. Крім того, Apple рекомендує вмикати телефон кожні шість місяців і заряджати його до 50%, щоб зберегти заряд батареї.

Є й інші важливі правила: обов’язково зберігайте акумулятори мобільних телефонів у прохолодному, сухому місці, щоб запобігти їх пошкодженню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрібно чистити смартфон, щоби продовжити термін його служби. А також ми писали, що телефони дуже сприйнятливі до температури, але найпростіші способи допоможуть уникнути перегріву гаджета.