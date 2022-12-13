Що не можна робити зі смартфоном, що впав у сніг: помилки, які будуть коштувати гаджета

Такі помилки робить кожен другий користувач

Поки що остаточно не встановилася снігова зимова погода, проте все ще попереду, і до цього треба бути готовим. Наприклад через слизьку дорогу, ви можете впасти, від чого ваш гаджет опиниться в сніговій кучугурі. Що далі потрібно і не можна робити з телефоном, що впав у сніг, ми розповімо далі.

Як зазначає портал itechua, падіння в сніг для смартфона не таке страшне, як падіння у воду, і в більшості випадків після "зіткнення" зі снігом смартфони продовжують працювати. Однак головне це правильно провести реанімацію свого гаджета.

Що не можна робити зі смартфоном, який упав у сніг

Перше — у жодному разі не намагайтеся відразу відігріти гаджет. Цей крок є найпоширенішою помилкою. Не забувайте, що сніг — це вода, яка може затекти в роз’єми телефону, тим самим зіпсувавши його. Натомість потрібно швидко обтрусити гаджет від снігу, ретельно прочистивши зарядний порт, мікрофон, динамік та гніздо для навушників ватними паличками або зубочистками.

Друге – не поспішайте заряджати телефон після того, як ви тільки прийшли додому з холоду. Різкий перепад температури може призвести до появи конденсату, що тільки зашкодить телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з цієї "температурної причини" не варто довго тримати мобільний у кишені, інакше він нагріється до температури вашого тіла, а це занадто тепло для пристрою. Також ми писали, чому смартфон сильно нагрівається під час заряджання і як можна усунути цю проблему.