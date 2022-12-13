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Що не можна робити зі смартфоном, що впав у сніг: помилки, які будуть коштувати гаджета

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Як врятувати телефон від снігу
Як врятувати телефон від снігу. Фото itechua.com

Такі помилки робить кожен другий користувач

Поки що остаточно не встановилася снігова зимова погода, проте все ще попереду, і до цього треба бути готовим. Наприклад через слизьку дорогу, ви можете впасти, від чого ваш гаджет опиниться в сніговій кучугурі. Що далі потрібно і не можна робити з телефоном, що впав у сніг, ми розповімо далі.

Як зазначає портал itechua, падіння в сніг для смартфона не таке страшне, як падіння у воду, і в більшості випадків після "зіткнення" зі снігом смартфони продовжують працювати. Однак головне це правильно провести реанімацію свого гаджета.

Що не можна робити зі смартфоном, який упав у сніг

Перше — у жодному разі не намагайтеся відразу відігріти гаджет. Цей крок є найпоширенішою помилкою. Не забувайте, що сніг — це вода, яка може затекти в роз’єми телефону, тим самим зіпсувавши його. Натомість потрібно швидко обтрусити гаджет від снігу, ретельно прочистивши зарядний порт, мікрофон, динамік та гніздо для навушників ватними паличками або зубочистками.

Друге – не поспішайте заряджати телефон після того, як ви тільки прийшли додому з холоду. Різкий перепад температури може призвести до появи конденсату, що тільки зашкодить телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з цієї "температурної причини" не варто довго тримати мобільний у кишені, інакше він нагріється до температури вашого тіла, а це занадто тепло для пристрою. Також ми писали, чому смартфон сильно нагрівається під час заряджання і як можна усунути цю проблему.

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#Мобільний телефон #Телефон