Як швидка зарядка шкодить батареї телефону: є один важливий нюанс

Швидку зарядку краще не використовувати часто

Функція швидкого заряджання смартфона дуже зручна, коли потрібно терміново зарядити гаджет. Однак не всі користувачі пам’ятають про важливі нюанси при такому способі заряджання пристрою. Бажано заряджати мобільний телефон не до максимуму відсотків, та й взагалі рідше використовувати швидку зарядку.

Щоб продовжити термін служби акумулятора смартфона, уникайте дешевих зарядних пристроїв, а також використовуйте швидку зарядку в помірній кількості. Це просте правило збереже життя батареї, а значить, телефон прослужить вам довше, пише textmagic.

Так, підроблені зарядні пристрої небезпечні як для телефону, так і для користувача. Оскільки компоненти не ізольовані належним чином, існує високий ризик короткого замикання та займання, особливо у вологому середовищі, наприклад, у ванних кімнатах. Також кабелі низької якості не рекомендуються до використання.

Крім того, якщо ви хочете, щоб ваш телефон протримався кілька років, вам слід використовувати швидку зарядку в помірній кількості. Зручність доведення телефону до 100% за півгодини потребує компромісу. Оскільки хімічна реакція прискорюється, вона виділяє більше тепла, що з часом скорочує термін служби батареї.

Звичайно, повільна зарядка теж поступово зношує акумулятор, але цей процес відбувається повільніше, ніж у разі швидкої зарядки. Що стосується того, як довго працює батарея телефону, то це залежить від ваших звичок використання та заряджання. Якщо ви плануєте оновлювати свій телефон кожні два роки, вам не потрібно турбуватися про те, що швидка зарядка пошкодить акумулятор.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна продовжити термін служби мобільного телефону.