За якої температури не можна користуватися телефоном: це "вбиває" батарею

Щоб гаджет не "гальмував" на морозі, потрібно пам’ятати про низку нюансів

У холодну пору року користуватися мобільним телефоном потрібно трохи інакше, ніж завжди. І мова не тільки про те, щоб не впускати смартфон у сніг. Екстремальні температури взимку можуть призвести до того, що ваш гаджет вимкнеться і перестане заряджатися. Але прості правила забезпечать його безперебійну роботу у зимові місяці.

Наші гаджети можуть ламатися під впливом різких перепадів температури. Проте кілька зрозумілих порад допоможуть уникнути поламки телефону за морозної погоди, пише Evening Standard. Один з найважливіших моментів — підтримка пристрою в теплі.

І Samsung, і Apple рекомендують ідеальну робочу температуру для телефонів, яка відповідає діапазону від 0 до 35 градусів за Цельсієм. Все, що вище або нижче за ці рівні, змусить ваш пристрій працювати інакше, щоб регулювати температуру. У тому числі це може зменшити термін служби батареї. У деяких випадках гаджет може повністю відключитися. Що ще гірше, телефон також може припинити заряджатися, якщо стане занадто холодно, що зробить його непридатним для використання. Тому користуватися мобільним телефоном при температурі нижче 0 градусів не варто, про що важливо пам’ятати в зимовий сезон.

Звучить банально, але ви можете уникнути будь-яких проблем, пов’язаних з морозом, якщо триматимете телефон у кишені, коли знаходитесь поза домом. З цією ж метою допоможе і чохол з ізоляцією.

Не піддавайте телефон надто довго впливу холоду на відкритому повітрі. Звичайно, щоб скористатися ним, вам доведеться витягнути його з кишені, але постарайтеся не залишати його взимку на вулиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити з телефоном, який упав у сніг.