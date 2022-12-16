Дві поширені помилки при зарядці телефону: батареї прийде кінець

Щоб смартфон краще працював, заряджайте його правильно

Батарея мобільного телефону може постраждати не лише через екстремальну температуру, особливо в зимову пору року. Акумулятору смартфона прийде кінець, якщо робити дві поширені помилки в момент, коли пристрій підключено до зарядного пристрою.

Якщо дотримуватись простих правил, то ви зможете зберегти життя батареї гаджета. По-перше, не користуйтесь телефоном, коли він стоїть на зарядці. А по-друге, не варто залишати мобільний у мережі на всю ніч, пише msn.

Помилка перша: використання телефону під час заряджання

Заманливо продовжувати користуватися телефоном, поки він заряджається. Але якщо ви зможете цього уникнути, ви допоможете акумулятору вашого телефону заряджатися краще та ефективніше. Використання телефону під час заряджання зменшує швидкість заряджання і може бути потенційно небезпечним, якщо телефон перегріється. Отже, краще не користуватися телефоном, поки він заряджається.

Помилка друга: нічна зарядка

Якщо ви залишите телефон на заряджанні протягом тривалого часу, це може призвести до перезарядження, а в подальшому і пошкодження акумулятора і скорочення його загального терміну служби. Найкраще заряджати телефон стільки часу, скільки потрібно для повної зарядки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як впливає на акумулятор мобільного телефону швидка зарядка.