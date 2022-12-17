Чому потрібно заряджати смартфон при рівні заряду 5-25%
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Експерти не рекомендують розряджати свій гаджет у "нуль"
Багато власників сучасних мобільних телефонів звикли заряджати гаджети до 100% рівня та залишати їх на зарядці на всю ніч, не замислюючись, чи це шкідливо.
Однак ці дії є шкідливими для пристроїв, пише belnovosti. Особливо шкодить розряджання рівня батареї смартфона до нуля. Краще починати підзарядку смартфона, коли залишається 5-25% заряду.
Чому не можна розряджати телефон у "нуль"
Повна розрядка вкрай негативно впливає на ємність акумулятора. Якщо постійно розряджати телефон до нуля, він почне погано тримати заряд. Також краще заряджати смартфон максимум на 80%, а не на максимальні 100%.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон може перегріватися під час заряджання. А також ми писали, чому не варто купувати новий телефон із вітрини.