Інтернету не буде взагалі: де не варто розміщувати роутер у квартирі

Моменти, які потрібно враховувати під час вибору місця для встановлення роутера

Погано ловить Інтернет — проблема, з якою 100% стикався кожен. І практично завжди винний хто? Звичайно провайдер. На жаль, але мало хто замислюється про те, що можливо справжньою причиною ви, а точніше те, що ви просто поставили роутер "не туди". А виявляється, вибір місця для роутера значно впливає якість передачі сигналу Wi-Fi.

Правильне встановлення маршрутизатора у квартирі чи будинку – це головна запорука високого рівня сигналу бездротової мережі, пише itechua. Однак сьогодні ми хочемо акцентувати вашу увагу саме на тому, де не потрібно встановлювати роутер, якщо, звичайно, хочете, щоб у будинку добре ловила мережу.

Де не варто розміщувати роутер у будинку

Уникайте встановлення роутера в нижній точці квартири чи будинку – на підлозі, під столом, шафами і тим більше під диваном.

Не встановлюйте роутер у безпосередній близькості від домашньої електроніки та пристроїв, які можуть створювати перешкоди радіохвилям.

Не варто розміщувати роутер на металевих конструкціях, адже вони блокують та послаблюють сигнал Wi-Fi.

Не ставте його поруч із дзеркалом, щоб не було відображення сигналу.

Не встановлюйте роутер у ванній та інших приміщеннях з високою вологістю.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні вночі.