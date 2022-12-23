Що не можна робити зі смартфоном на морозі: ці чотири дії "вб’ють" ваш гаджет
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Ці мобільні пристрої можуть відключитися в найневідповідніший момент
Зима та морози для сучасних мобільних телефонів є справжнім випробуванням. Низька температура здатна швидко "посадити" батарею смартфона, тому слід дотримуватися правил поведінки з гаджетом в холодну пору.
Про те, що категорично заборонено робити на вулиці зі своїм мобільним телефоном, пише znaj.ua. Усього є чотири заборонені дії, які шкодять смартфону взимку.
Що не можна робити зі смартфоном у холоди і морози
- Носити телефон у сумці або рюкзаку. У сильні морози найкраще класти його у внутрішню кишеню одягу.
- Довго розмовляти телефоном. Намагайтеся, щоб пристрій не був на холоді довго. Як тільки закінчили розмову, одразу покладіть смартфон туди, де тепліше.
- Не заряджати смартфон перед виходом із дому. Зробіть це обов’язково перед тим, як з’явитеся на вулиці у мороз.
- Після приходу додому ставити телефон відразу на зарядку. Краще дайте гаджету трохи "погрітися".
Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати на деталі.