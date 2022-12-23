Що не можна робити зі смартфоном на морозі: ці чотири дії "вб’ють" ваш гаджет

Ці мобільні пристрої можуть відключитися в найневідповідніший момент

Зима та морози для сучасних мобільних телефонів є справжнім випробуванням. Низька температура здатна швидко "посадити" батарею смартфона, тому слід дотримуватися правил поведінки з гаджетом в холодну пору.

Про те, що категорично заборонено робити на вулиці зі своїм мобільним телефоном, пише znaj.ua. Усього є чотири заборонені дії, які шкодять смартфону взимку.

Що не можна робити зі смартфоном у холоди і морози

Носити телефон у сумці або рюкзаку. У сильні морози найкраще класти його у внутрішню кишеню одягу. Довго розмовляти телефоном. Намагайтеся, щоб пристрій не був на холоді довго. Як тільки закінчили розмову, одразу покладіть смартфон туди, де тепліше. Не заряджати смартфон перед виходом із дому. Зробіть це обов’язково перед тим, як з’явитеся на вулиці у мороз. Після приходу додому ставити телефон відразу на зарядку. Краще дайте гаджету трохи "погрітися".

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати на деталі.