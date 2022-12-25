Більше не вимкнеться у невідповідний момент: як зберегти заряд телефону на морозі

Щоб мінусова температура не зашкодила вашому телефону — зверніть увагу на ці лайфхаки

Вороги будь-яких смартфонів – це холод, мороз та сніг, адже вони можуть розряджати пристрої набагато швидше. Однак якщо знати, що можна робити і не можна зі своїм гаджетом на вулиці в холоди, то можна уникнути несподіваного відключення телефону (як завжди, у невідповідний момент).

Чому так відбувається і що робити, щоб не залишитись на морозі з відключеним телефоном, пише itechua. Користуйтеся цими лайфхаками і завжди залишайтеся на зв’язку.

Чому телефон розряджається на морозі

Причина – хімічні реакції, на яких ґрунтується робота батареї смартфонів. У холоди смартфони розряджаються швидше, ніж звичайно, а то й можуть зовсім відключитися в найнесподіваніший момент, тому що в них встановлені літій-іонні акумулятори, які не завжди справляються з роботою при низьких температурах. Оскільки сповільнюється іонний обмін, то збільшується внутрішній опір.

Як зберегти заряд телефону на морозі

Перше – зарядіть свій смартфон перед виходом із тепла.

Друге — тримайте телефон "ближче до серця", тобто у внутрішній кишені одягу. Не варто носити його в сумці чи рюкзаку, адже там він замерзне набагато швидше.

Також намагайтеся, щоб пристрій не перебував на холоді тривалий час. Забирайте гаджет у кишеню відразу після того, як закінчили розмову або надіслали повідомлення.

І четверте – після повернення з вулиці, не поспішайте ставити телефон на зарядку. Пристрій повинен нагріватися до кімнатної температури.

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