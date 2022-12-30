Скільки разів на день можна заряджати телефон: знаючи це, ви збережете "життя" свого гаджета

Сучасні телефони мають фіксовану кількість циклів повної розрядки, які вони здатні витримати.

"Якщо вже садити телефон, то до 0, а якщо заряджати — то лише до 100%, щоб довше той працював" — впізнали себе? Якщо ні — дуже добре, проте, якщо так, то у нас невтішні новини для вас. Можливо, незабаром вам доведеться купувати новий гаджет, або міняти акумулятор. Як же правильно заряджати свій смартфон, і скільки разів на день це можна робити?

Портал Mobiletech Addicts зазначає, що обов’язкова зарядка від 0 до 100% з огляду на особливості сучасних телефонів не потрібна. Понад те, вона далі більше шкодить гаджету. Тому не варто боятися ставити телефон на зарядку кілька разів на день. Відразу виникає запитання, чи є безпечна кількість? Відповідь – читайте далі.

Скільки разів на день можна заряджати смартфон?

Жорсткого правила тут немає, і ви можете заряджати свій смартфон стільки разів, скільки вам потрібно виходячи зі своїх потреб та можливостей. Єдине, на що слід звернути увагу під час використання сучасних літій-іонних акумуляторів, це те, як часто ви заряджаєте телефон до 100% або розряджаєте його до 0%. Чим ріже таке буде, тим краще для вашого девайса.

Для того, щоб уповільнити процес зношування батареї, не заряджайте гаджети щоразу під зав’язку. Краще зарядити пристрій кілька разів потроху. В ідеалі тримайте рівень заряду в межах 50-80%.

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