І це не 100: до якого відсотка слід заряджати мобільний телефон

Якщо ви переборщите із зарядкою, то акумулятор смартфона швидше зіпсується

На термін служби батареї мобільного телефону впливають багато факторів. Один з них — те, до якого відсотка ви заряджаєте свій смартфон. Якщо він занадто високий, це шкодить акумулятору і призводить до його швидкого зносу.

Заряджайте телефон лише до 85%, щоб оптимізувати термін служби акумулятора, рекомендує makeuseof. Це просте правило продовжить життя акумулятора пристрою. Тому думка про те, що смартфон необхідно доводити до 100% під час заряджання, помилкова.

Під час заряджання смартфона ви могли помітити, що акумулятор телефону швидко заряджається з 20% до 50%, але при зарядці з 70% до 100% потрібно набагато більше часу. В результаті ефективність заряджання знижується, а зношування батареї збільшується, коли смартфон наближається до максимального заряду. Тому рекомендується заряджати акумулятор до 85%, щоб зменшити знос акумулятора.

Більш того, популярний виробник смартфонів Samsung забезпечив їх функцією "Захист акумулятора", яка обмежує максимальний заряд батареї до 85%, щоб мінімізувати її знос. Така технологія збільшує термін служби акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки разів на день допускається заряджати телефон.