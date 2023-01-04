Перший трофейний ЗРК: українські військові захопили в окупантів С-300 (відео)

До рук ЗСУ потрапила пускова установка комплексу

Окупанти продовжують справно постачати Україні "ленд-ліз", цього разу до рук ЗСУ потрапила російська пускова установка зенітно-ракетного комплексу С-300, який також перебуває на озброєнні української ППО.

Відео з’явилося в Telegram-каналі "Вантаж 200. Війна в Україні", і на ньому чітко видно свастику "Z" на пусковій установці, тобто йдеться саме про трофейну техніку.

Залежно від модифікації, ЗРК С-300 може вражати літаки на дальності від 5 до 150 км, і ракети на дальності до 40 км, на висоті від 10 метрів до 27 км, а швидкість цілей, що вражаються, може становити від 1300 до 2800 метрів в секунду. Словом, С-300 — дуже ефективна система ППО, яка в межах своєї дальності може збивати всі літаки окупантів та більшість типів російських ракет.

Як випливає з відео, до рук українських військових потрапила лише пускова установка С-300. Але враховуючи, що на озброєнні ЗСУ до 2022 року перебували 250 пускових установок (31 дивізіон) С-300ПС/ПТ, і ще один комплекс С-300 було отримано зі Словаччини, трофейний ЗРК явно не страждатиме від нестачі радіолокаційної станції, що керує ним.

Нагадаємо, що окупанти часто використовують ракети С-300 не за прямим призначенням, а застосовуючи для обстрілу українських міст.

Докладніше про можливості ЗРК С-300 "Телеграф" нещодавно розповідав.