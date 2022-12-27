Стара, але ефективна система ППО: на що здатні ЗРК С-300 (відео)

Система всепогодна і в залежності від виду відрізняється здібностями до протидії РЕБ

Система протиповітряної оборони України в основному стоїть на радянських та вітчизняних видах озброєнь. ЗРК С-300, Бук, системи "Оса", "Стріла" та інші вважаються менш функціональними, ніж закордонні аналоги.

Але навіть із ними українські військові збивають безліч російських ракет та дронів. Одна із систем, що на слуху, С-300. Саме її росіяни переробили зі зброї захисту від повітряних цілей, на зброю атаки по українських містах.

Система ЗРК С-300 використовується для захисту великих та важливих об’єктів, таких як, наприклад, військові бази. Збивати може як літаки, крилаті ракети, так і балістичні цілі. Система включає також і засоби виявлення ракет, а не тільки пускові установки. Розташовуватися об’єкти можуть з відривом до 40 км друг від друга. Виробляти С-300 почали у 70-х роках минулого століття.

Характеристики С-300

Висота боротьби з літаками та ракетами — від 25 м до 27 км,

дальність дії — від 5 до 150 км,

відстеження мети — 300 км,

кількість цілей одночасно – макс. 12,

система працює за будь-якої погоди.

У батальйоні С-300 йде шість пускових установок із двома ракетами на кожній. Якщо ЗРК поєднуються в групу, можуть "закрити" небо на десятках тисяч квадратних кілометрів.

Для С-300 є кілька десятків варіантів модифікацій. Вони відрізняються радарами, ракетами, дальністю, можливостями захисту від РЕБ. Зазначимо, що для ударів по Україні росія використовує переважно снаряди вагою 144 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну приїде система ППО ЗРК Patriot — термін розгортання комплексу близько пів року. Окупанти можуть атакувати значно раніше цієї дати — ще до Нового року.