Українська ППО має одну важливу проблему: полковник пояснив, як її вирішити

Якщо використати лише розробки радянського часу, то ворогові буде легше прораховувати подальші дії українських захисників

Україна останні кілька тижнів серйозно стурбована питанням поліпшення системи протиповітряної оборони. Це насамперед пов’язане з необхідністю "закрити небо" від масованих російських атак, що відбуваються із завидною регулярністю. За словами військового експерта, полковника ЗСУ Петра Черника, головна проблема нашої ППО — це зосередження радянських одиниць техніки, які відбивають атаки росіян. Якщо ми хочемо досягти кращого результату, потрібно поповнити запаси західними аналогами.

Про це він розповів у коментарі "РБК-Україна", передає "Телеграф". Черник зазначив, що зараз переважно українські воїни використовують для збиття ворожої авіації, ракет та дронів такі ЗРК, як "Бук", С-300, а також системи "Оса", "Ігла" та "Стріла". Вони мають дуже обмежені технічні характеристики, що нерідко заважає бути більш точними та прицільними.

Попри те, що частина радянських систем ППО надійшла Україні від Європи, а також пройшла часткову модернізацію, це не робить їх абсолютно невідомими для противника.

"С-300, С-200, Бук-М, "Оса" — противник їх будував, противник знає, як вони працюють і розуміє їхній алгоритм. Отже, шукає лазівки, як прорвати", — попереджає полковник.

Саме тому наша країна має приділити більше уваги західній технікі. Одним із непоганих варіантів переозброєння Черник вважає дві системи ППО — німецьку Iris-T, а також норвезько-американську NASAMS. У першої є перевага у вигляді системи радіолокації наведення, а у другої — інфрачервоної.

Iris-T має вісім ракет в установці, вона здатна вражати цілі з відривом до 25 км. При цьому вогневу мету подібна система може розпізнати за 100 км від неї. NASAMS озброєна лише шістьма снарядами, але також дуже ефективна.

Система NASAMS

Цими технічними одиницями можна вражати авіацію ворога, збивати ракети "Калібр", а також радянські Х-555 та Х-101. При цьому умовним Х-22 чи "Іскандерам" ці системи ППО навряд чи зможуть протистояти максимально ефективно.

Нагадаємо, що окрім ракет окупанти нерідко застосовують проти мирних міст України та іранські безпілотники-шахіди. Примітно, що навіть мирні українці вже починають на них полювати, що, втім, не надто подобається правоохоронцям.