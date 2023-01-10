Попрощаєтеся з гаджетом відразу: названо температуру, при якій не варто користуватися телефоном

Якщо ви хочете, щоб ваш телефон "прожив" довше — дотримуйтесь цього правила

Зима – це дуже гарна пора року, проте вона також може завдати й багато шкоди, особливо у дуже холодні та морозні дні. При чому "шкідлива" вона не тільки для людей, але і для гаджетів, без яких вже важко уявити своє життя. Наприклад, зима "небезпечна", адже можна впустити смартфон у сніг, що може йому нашкодити. Однак навіть без падінь узимку гаджет може зламатися. Чому читайте далі.

Вся справа у температурі на вулиці. Як пише itechua, є певне значення, при якому гаджет краще взагалі не виносити на вулицю, інакше поломки не уникнути. Експерти зазначають, що акумулятор смартфона за низької температури може погано функціонувати.

За якої температури не варто користуватися телефоном на вулиці

Попри те, що на морозі батарея менша нагрівається, використовувати його при температурі -40 градусів не рекомендується. Якщо на вулиці не нижче –20 градусів, то на працездатність гаджета холод не вплине.

Також варто зазначити, що всередині смартфона, яким довго користувалися на морозі, а потім принесли в опалювальне приміщення, може утворитися конденсат. А це, своєю чергою, може призвести до того, що ваш пристрій стане непридатним. Тому на зарядку відразу після прогулянки на холоді телефон ставити не варто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити з телефоном, який упав у сніг.