"Жорсткі польські мінометники" під Кремінною. 80-річна зброя із США кошмарить окупантів

Зброя-ветеран із США вводить у жах окупантів на Луганщині

Восени 2022-го ЗСУ отримали від Литви батарею легких 105-мм американських гаубиць М101. Незважаючи на 80-річний вік, вони стали справжнім кошмаром для окупантів під Кремінною на Луганщині. Росіяни так і не розуміють, із чого їх обстрілюють.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, показуючи роботу артилерії 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як кажуть самі артилеристи, радіоперехоплення показало, що в окупантів справжня паніка – вони думають, що їх обстрілюють з мінометів якісь "жорсткі польські мінометники". Втім, цю помилку легко зрозуміти: за словами українських бійців, вони вистрілюють за добу до 800 снарядів, у чому їм допомагає легке та зручне наведення зброї на ціль та швидке заряджання.

Хоча США випускали М101 ще за часів Другої світової війни, в умілих руках українських воїнів вона виявилася чудовим засобом боротьби з окупантами. Відносно легка (трохи більше 2 тонн), зі скорострільністю до 5 пострілів за хвилину та дальністю стрільби до 11,5 км, гаубиця є мобільним та точним засобом ведення артогню, що дозволяє накривати позиції супротивника, який плутає її з мінометом.

Все це дає М101 можливість залишатися на озброєнні більш ніж 20 країн світу, у тому числі в США, де її використовує Корпус морської піхоти.

Тим часом велику партію артилерійського спорядження для України відправить Пакистан, йдеться про 159 контейнерів зі снарядами.