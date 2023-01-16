Не тільки Bluetooth: ці функції зжирають заряд смартфона, доки ви ними не користуйтеся

Вимкніть деякі функції, щоб заощадити заряд акумулятора

Ваш мобільний телефон працюватиме довше, якщо правильно його заряджати. Але не менш важливо, чи ви відключаєте сервіси, коли вони не потрібні. Варто переглянути низку функцій, які можуть бути постійно увімкнені на смартфоні. Деякі з них витрачають заряд пристрою, хоча ви зараз ними не користуєтеся.

На панелі вашого гаджета можуть бути активними чимало значків, у тому числі функції типу передачі гео або мобільних даних. Однак варто їх вимкнути, як телефон розряджатиметься повільніше. Рекомендується активувати подібні сервіси лише тоді, коли ви безпосередньо їх застосовуєте, пише makeuseof.

Є ряд функцій, що пожирають заряд вашого смартфона, навіть якщо ними не користуватися. Особливо це стосується бездротових сервісів. Часто ми можемо їх увімкнути, тоді як відключити – забуваємо. Ось найпоширеніші "пожирачі" батареї:

Визначення розташування пристрою;

Wi-Fi;

Мобільні дані;

Bluetooth.

Крім того, варто увімкнути темний режим на телефоні та зменшити яскравість екрана. Це налаштування може споживати дуже багато енергії, залежно від рівня яскравості. Встановіть яскравість на оптимальний рівень, необхідний для використання смартфонів. Ви також можете використовувати темний режим, щоб зменшити витрати на заряд батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що мобільний телефон може почати повільніше заряджатися. Експерти виділили найчастіші причини.