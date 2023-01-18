Авто "Апокаліпсису": Україна отримає 200 бронеавтомобілів з Канади

Нова техніка посилить ЗСУ, хоча і навряд чи використовуватиметься у серйозних боях

Під час свого візиту в Україну міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що для потреб ЗСУ буде поставлено 200 бронетранспортерів Senator.

Про це повідомляють українські Telegram-канали.

"Сенатор" — найновіший військовий транспортер канадської армії (почав вироблятися тільки в 2019 році) і є легким бронеавтомобілем, що має захист для дій в умовах масштабної і навіть ядерної війни.

Так, авто обладнане герметичною кабіною та захищає екіпаж від ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї. Втім, ЗСУ більше стане в нагоді захист Senator від зброї калібром до 12,7 мм, уламків снарядів, вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Шини авто оснащені кулестійкими вставками Hutchinson runflat system та системою підкачування на ходу, так що навіть після попадання куль та осколків у колеса БТР може продовжувати рух.

Сам бронеавтомобіль досить легкий (менше 9 тонн), але місткий і приймає до восьми десантників. Щоправда, через невелику вагу озброєння "Сенатора" складно назвати потужним. Залежно від завдань, на нього можна встановити кулемети калібру 7,62 або 12,7 мм, або станковий гранатомет калібру 40 мм.

Втім, навряд чи його будуть використовувати для лихих атак на противника, що зміцнився, так що цей недолік не є критичним, зате дозволить швидко маневрувати і доставляти піхоту в потрібне місце.

До речі, це не перший БТР Senator в Україні. Так, 31 грудня Держприкордонслужба України прозвітувала про отримання кількох бронеавто для потреб чернігівських прикордонників та навіть провели тест-драйв, яким залишилися задоволені.

Тест-драйв БТР Senator для ДПСУ

Нагадаємо, це не перша техніка з Канади в Україні, раніше в лавах ЗСУ засвітився БТР LAV ACSV Super Bison.