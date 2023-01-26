Зекономите чверть часу: три способи прискорити зарядку телефону

Прості лайфхаки допоможуть швидше довести гаджет до максимального заряду

Іноді потрібно підзарядити смартфон якнайшвидше. У цьому випадку вам варто звернутися до трьох спритних трюків. Зменшити час перебування мобільного телефону в мережі можна не лише за допомогою швидкого заряджання.

Є як мінімум три способи прискорити зарядку гаджета без будь-якої шкоди пристрою, пише makeuseof. Прості дії зменшать кількість часу, витраченого на заряджання, на чверть. Такі лайфхаки дуже виручать, якщо потрібно оперативно поповнити відсоток на екрані.

Що зробити з телефоном, щоб він швидше заряджався

Спосіб №1 – режим польоту. Однією з найбільших навантажень на батарею є мережевий сигнал. Якщо ви живете в районі з поганим сигналом, заряджання телефону займає більше часу. Перш ніж підключати телефон до мережі, переведіть телефон у режим польоту. Тестування показує, що це може скоротити час, необхідний для повної зарядки, на 25%. Щоб перевести телефон у режим польоту, просто проведіть вниз по панелі повідомлень і торкніться значка режиму польоту. Крім того, можна перейти до "Параметри" > "Мережа та Інтернет" > "Режим польоту".

Спосіб №2 – вимикання телефону. Простий, очевидний, але часто упускається з уваги. Якщо ваш телефон вимкнено, він буде заряджатися набагато швидше. Ніщо не споживатиме заряд акумулятора, поки ви заряджаєте його.

Спосіб №3 – відмова від використання гаджета. Якщо ви не можете вимкнути телефон, щоб зарядити його швидше, бо хочете залишатися в курсі повідомлень, не використовуйте його занадто часто, коли він підключений до мережі. Зокрема, використання інтенсивних програм, таких як ігри, нагріває ваш телефон, уповільнює процес заряджання й у довгостроковій перспективі пошкоджує акумулятор. Тривалий вплив екстремальних температур є однією з найпоширеніших помилок, які можуть пошкодити ваш смартфон. Іншими словами, не варто вмикати ігри, дивитися відео або перегортати соціальні мережі, поки ваш телефон підключений до зарядного пристрою — він буде заряджатися швидше, якщо ви дасте йому спокій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна заряджати телефон до максимального рівня. Є певний відсоток, до якого найкраще доводити пристрій під час заряджання.