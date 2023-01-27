Що потрібно зробити з телефоном, щоб він швидше зарядився: є один важливий нюанс

Невелика маніпуляція із пристроєм прискорить процес підзарядки

Якщо потрібно, щоб мобільний телефон зарядився якнайшвидше, не варто користуватися смартфоном у цей час, а краще і зовсім вимкнути. Хоча не завжди є можливість це зробити. Проте, навіть один незначний момент здатний прискорити зарядку. Звучить дивно, але слід звернути увагу на чохол гаджета.

Коли ви підключаєте смартфон до мережі, важливе значення має температура акумулятора, пише makeuseof. Тому найпростіше правило, щоб прискорити зарядку, полягає в наступному: зніміть чохол з телефону.

Всі смартфони зараз мають літій-іонні акумулятори. Хімічний процес, який стоїть за тим, як вони працюють, передбачає таку закономірність: процес зарядки просувається набагато ефективніше, коли батарея холодна.

Для оптимального заряджання температура акумулятора (не температура повітря) повинна перебувати в межах від 5 до 45 градусів Цельсія. Очевидно, що температура батареї частково залежить від температури навколишнього середовища, і зняття чохла допоможе знизити її. Якщо ви думаєте покласти свій телефон у холодильник, щоб зарядити пристрій: не робіть цього. Заряджання буде протікати ще гірше, якщо температура впаде значно нижче від ідеального діапазону.

Раніше "Телеграф" розповідав, які функції на смартфоні краще вимкнути. Елементарні маніпуляції дозволять вашому гаджету працювати набагато швидше.