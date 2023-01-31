Планшету прийде кінець: часті помилки, які шкодять гаджету

Деякі дії можуть скоротити термін служби планшета

Наші гаджети можуть прослужити довше, якщо дотримуватися невеликих правил при їх експлуатації. З мобільним телефоном потрібно бути дбайливішим у мороз, а планшет обов’язково тримати в чохлі. Щодо останнього варто знати ще низку важливих правил.

Як пише makeuseof, планшети довговічні, але, як і смартфони, їх можна пошкодити безліччю способів. Варто звернути увагу на перелік найчастіших помилок, які не можна робити, якщо у вас є планшет.

Помилка №1: не використовувати чохол. Планшети високого класу мають деяку стійкість до падінь, але в залежності від висоти це не завжди ефективно. Планшети можна легко пошкодити, якщо носити їх у сумці з іншими важкими предметами. Ви можете позбавитися обох цих проблем за допомогою захисного чохла. Чохол захищає екран від подряпин і запобігає його поломці під час падіння. Купівля чохла також значно дешевша, ніж купівля нового планшета.

Помилка №2: Використання дешевих кабелів. Бюджетний USB-кабель може здатися чудовим вибором, але якщо він працює неправильно, це може призвести до пошкодження акумулятора вашого планшета. Обов’язково використовувати кабель того ж виробника, що ваш планшет.

Помилка №3: Регулярне розрядження батареї. Якщо ви часто дозволяєте планшету працювати на низькому рівні заряду батареї, ви можете скоротити термін його служби. З іншого боку, постійна зарядка акумулятора до 100 відсотків також є потенційно небезпечною. В ідеалі ви повинні прагнути підтримувати рівень заряду акумулятора від 20 до 80 відсотків протягом більшої частини часу, коли ви його використовуєте. Крім того, не варто залишати планшет у мережі на всю ніч.

Помилка №4: Вплив гарячого чи холодного. Планшет можна використовувати в спекотну та холодну погоду, але він все одно схильний до пошкоджень при впливі екстремальних температур. Найочевидніший спосіб нашкодити планшету — залишити його під прямим сонячним промінням або замкнути в розпеченій машині.

Помилка №5: Вплив води. Планшети високого класу зазвичай водостійкі чи водонепроникні. Якщо ваш не має таких характеристик, то тримайте гаджет подалі від води.

Помилка №6: Неправильне очищення екрана. Планшети збирають пил та відбитки пальців при щоденному використанні. Рекомендується чистити планшет, але важливо використовувати правильне обладнання. Звичайні засоби для чищення часто містять агресивні хімічні речовини, а деякі види тканин можуть залишати невеликі подряпини на екрані. Щоб безпечно очистити екран, застосовуйте лише тканину з мікрофібри, у крайніх випадках візьміть невелику кількість води.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати правильний павербанк для мобільного телефону. Якщо ви вирішили скористатися портативною батареєю від планшета, пам’ятайте про деякі моменти.