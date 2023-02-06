Розрядка до 0% небезпечна для смартфона: як правильно діяти

Правильна зарядка допоможе зберегти акумулятор

Навіть прості процеси можна оптимізувати та зробити більш ефективними. Це стосується користування сучасними гаджетами. Заряджати телефон на повну до 100% не варто, але й опускати заряд до нуля може бути небезпечним. Є кілька помилок, пов’язаних з повною розрядкою телефону.

Сайт Stylus розвінчує основні міфи. Перший — що для того, щоб почати заряджати телефон, він повинен досягти 0%. Як і заряджання на максимум, так і повний розряд знижують термін служби акумулятора. Починати заряджати телефон можна з падіння заряду до рівня 15%.

Другий стосується зберігання смартфонів. Якщо ви не збираєтеся деякий час користуватись гаджетом, розряджати його до нуля також не варто. Експерти рекомендують залишати телефон із зарядом 70-80%. Якщо батарея довгий час залишається повністю розрядженою, вона може "перерозрядитися" і увімкнути смартфон можна лише звернувшись у сервіс.

Раніше "Телеграф" розповідав про два прості способи прискорити час зарядки смартфона. Є також функція швидкого заряджання смартфона, але вона має свої мінуси.