Чи варто вимикати мобільний телефон, щоб зарядити акумулятор швидше: відповідь вас здивує

При зарядці телефону важливо вибирати якісні аксесуари

З часом акумулятор телефону зношується і може заряджатися дуже повільно, і на це є безліч причин. Однак не варто засмучуватися, адже є кілька хитрощів, які дозволяють прискорити процес зарядки та захистити акумулятор та телефон у довгостроковій перспективі.

Дуже часто користувачі вимикають свій гаджет перед тим, як ставити його на зарядку, обґрунтовуючи це тим, що таким чином зарядиться швидше. Однак, як повідомляє santeplus, відключення телефону під час заряджання нічого не змінить. А навіть навпаки, така практика може спричинити падіння продуктивності вашого смартфона. Краще залишити гаджет увімкненим.

Як швидко зарядити телефон?

Не використовуйте телефон під час заряджання

Використання смартфона під час заряджання уповільнює процес та збільшує споживання енергії. В результаті час заряджання стає набагато більшим. По можливості не відкривайте програми під час заряджання.

Увімкніть режим польоту

Режим польоту вимикає кілька функцій, які споживають багато енергії. Таким чином, заряджання буде виконуватися швидше.

Закрийте енерговитратні програми на вашому смартфоні

Програми та служби у фоновому режимі надзвичайно енергомісткі з точки зору батареї. Ось чому під час заряджання варто відключати з’єднання Bluetooth і Wi-Fi або навіть 4G, а також закривати всі програми та відключати непотрібні функції, якщо ви хочете, щоб телефон зарядився швидше.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, підключена до розетки, їсть.