Як правильно заряджати смартфони: поради виробників

Частина виробників дає схожі поради користувачам

Виробники смартфонів розповідають, як правильно заряджати техніку, щоби вона служила довше. Наприклад, радять заряджати телефон у вимкненому стані, щоб досягти повного заряду швидше.

У компанії Samsung радять починати правильне користування вже з моменту покупки — повністю заряджати та розряджати гаджет не потрібно. Такі "розгони" для сучасних батарей шкідливі. Вони також розвінчують кілька популярних міфів:

під час заряджання акумулятора можна користуватися смартфоном, це не шкодить, але заряджатися пристрій буде повільніше

якщо гаджет сильно нагрівається під час зарядки, пристрій може перестати працювати, нормальним є невелике нагрівання

на ніч залишати телефон на зарядці можна – після 100% смартфон перестає приймати заряд.

Міф про "розгін" батареї на початку використання розвінчують і представники компанії Huawei. Однак вони не рекомендують використовувати смартфон під час заряджання, щоб уникнути перегріву. У компанії також радять:

не підтримуйте максимальний рівень заряду занадто довго, від’єднуйте кабель від телефону

не залишайте смартфон розрядженим надто довго

починати заряджати телефон найкраще до того, як рівень заряду батареї опуститься нижче 20%

не піддавайте дії надто низької та надто високої температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим небезпечний розряд телефону в 0% і що найкраще не робити із сучасним пристроєм, щоб його не зашкодити. З деякими проблемами впораються в сервісному центрі.