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Чотири хитрощі, з якими ваш телефон зарядиться набагато швидше

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
pixabay.com

Якщо найвідоміші способи не допомагають, пропонуємо кілька менш "заїжджених"

В умовах постійних відключень електроенергії в Україні як ніколи важливо буває зарядити пристрої якомога швидше. Багато хто знає, що для прискорення заряджання слід вимкнути непотрібні програми або перевести телефон у режим польоту.

Але є й менш відомі, проте також ефективні лайфхаки, пише Yahoo!.

Якщо вам важливо швидко зарядити смартфон, і ви вже скористалися найбанальнішими прийомами, пропонуємо до вашої уваги ще чотири поради:

  1. Припиніть перевіряти заряд батареї, — це тільки заважає заряджатися пристрою. Більшість телефонів мають індикатори, які змінюють колір під час повної зарядки, на них і орієнтуйтеся.
  2. Заряджайте телефон від розетки, не від ноутбука чи стаціонарного комп’ютера. Часто заряджання через USB може зайняти на годину (!) більше часу.
  3. Використовуйте короткий шнур, адже чим довше провід, тим довше з ним процес заряджання. Крім того, як ми вже писали, краще використовувати "рідний" зарядний пристрій.
  4. Зніміть чохол під час заряджання, особливо якщо у вас громіздкий телефон, — нагрівання сповільнює процес заряджання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, яка прихована функція може "пожирати" заряд телефону. Також вам може бути цікаво, як зарядити телефон за допомогою пальчикової батарейки в умовах блекауту.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон #Лайфхак