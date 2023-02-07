Чотири хитрощі, з якими ваш телефон зарядиться набагато швидше

Якщо найвідоміші способи не допомагають, пропонуємо кілька менш "заїжджених"

В умовах постійних відключень електроенергії в Україні як ніколи важливо буває зарядити пристрої якомога швидше. Багато хто знає, що для прискорення заряджання слід вимкнути непотрібні програми або перевести телефон у режим польоту.

Але є й менш відомі, проте також ефективні лайфхаки, пише Yahoo!.

Якщо вам важливо швидко зарядити смартфон, і ви вже скористалися найбанальнішими прийомами, пропонуємо до вашої уваги ще чотири поради:

Припиніть перевіряти заряд батареї, — це тільки заважає заряджатися пристрою. Більшість телефонів мають індикатори, які змінюють колір під час повної зарядки, на них і орієнтуйтеся. Заряджайте телефон від розетки, не від ноутбука чи стаціонарного комп’ютера. Часто заряджання через USB може зайняти на годину (!) більше часу. Використовуйте короткий шнур, адже чим довше провід, тим довше з ним процес заряджання. Крім того, як ми вже писали, краще використовувати "рідний" зарядний пристрій. Зніміть чохол під час заряджання, особливо якщо у вас громіздкий телефон, — нагрівання сповільнює процес заряджання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, яка прихована функція може "пожирати" заряд телефону. Також вам може бути цікаво, як зарядити телефон за допомогою пальчикової батарейки в умовах блекауту.