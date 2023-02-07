Високоточний снаряд окупантів на службі ЗСУ: чи кращий він за український "Квітник"

Керований снаряд окупантів може зустріти їх при наступі на Київ

До рук бійців ЗСУ потрапили зразки високоточних артилерійських снарядів окупантів — комплекс "Краснопіль" — після чого під час навчань з відбиття можливого нового наступу противника на Київ 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ провела успішні навчальні стрільби цими боєприпасами.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі розмістив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Як пояснив офіцер, трофейні російські снаряди використали з комплексом командирських машин управління артилерією "Оболонь". Було доведено, що їхнє спільне застосування цілком можливе і підвищує вогневу міць українських підрозділів.

Треба сказати, що керований артилерійський снаряд калібру 152 або 155 мм "Краснополь", як і більшість озброєння окупантів, був розроблений ще за СРСР, тобто морально застарів.

При вазі 51 кг "Краснополь" може бути використаний на дальності 20-25 км і несе 6,5 кг вибухівки, а точність влучання досягається за допомогою лазерного наведення через лазерний далекомір на дальності від 5 до 15 км.

Наприклад, якщо треба вразити снарядом танк, розрахунок із трьох осіб має здійснювати його "підсвічування" лазером з відстані 5-7 км. За цей час їх можуть помітити і знищити, тим самим не давши "Краснополю" влучити в ціль.

Вартість одного "Краснополя" точно невідома, але 2002 року Індія купила 3000 снарядів майже за 112 млн дол., віддавши таким чином за кожен снаряд приблизно 37 300 доларів.

Україна має свій високоточний снаряд калібру 152 та 155 мм "Квітник", розроблений 2009-го і вперше представлений 2017 року. Порівняно з "Краснополем" український снаряд трохи легший – 48 кг, менш далекобійний – 20 км проти 25, зате споряджений більшою кількістю вибухівки – 8 кг проти 6,5.

Український Квітник

Зрештою, український снаряд імовірно дешевше – за оцінками 2008 року, він мав коштувати 200 тисяч гривень, або 25 тисяч доларів, проти 37 300 доларів за "Краснополь".

Втім, даних про прийняття "Квітника" на озброєння ЗСУ нема, водночас ще з вересня Україна стабільно отримує найсучасніші високоточні снаряди M982 Excalibur, які не потребують лазерного підсвічування і мають точність у радіусі 4 метрів від цілі.

Зазначимо, що ЗСУ чекають на поставку високоефективних снарядів DPICM, здатних ефективно боротися з живою силою окупантів, особливо з артилерійськими розрахунками.